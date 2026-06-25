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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Кривому Розі чоловік із гранатою ледь не підірвав перехожих: подробиці

У Кривому Розі затримали чоловіка, який підірвав вибухівку та погрожував перехожим гранатою.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Граната (ілюстративне фото)

Граната (ілюстративне фото) / © Pixabay

У Кривому Розі патрульні поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який погрожував перехожим бойовою гранатою та влаштував вибух.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Повідоляється, що інцидент стався на вулиці Сергія Колачевського близько 21:00. Поліція прибула на місце після повідомлення заявниці про вибух. За вказаною адресою інспектори помітили чоловіка, який підпадав під опис. Поруч із ним лежав предмет, схожий на бойову гранату РГД-5.

Під час розмови з правоохоронцями правопорушник поводився агресивно та спробував схопити зброю. Через це патрульні застосували силу. Згодом з’ясувалося, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив свою частину.

«Патрульні затримали його із застосуванням фізичної сили та спецзасобу — кайданки, відповідно до ст. 45 Закону України „Про Національну поліцію“», — зазначили у відомстві.

Коли чоловіка обшукали, у нього знайшли ще й детонатор. На місце викликали вибухотехніків та слідчих. Поліцейські забрали небезпечні предмети, щоб перевірити їх, а самого затриманого передали слідчим.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, у четвер, 25 червня, близько чотирьох годин дня в Салтівському районі Харкова чоловік напав із ножем на поліцейських. Патрульні просто перевіряли у нього документи на вулиці, як раптом місцевий житель став агресивним і накинувся на них.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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