У Кривому Розі чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК під час перевірки документів

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14 липня вранці у Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів напав на дільничного поліцейського та співробітника територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань міста Полтава та поліції Кривого Рогу Суспільному.

Під час перевірки стало відомо, що цей чоловік перебуває у розшуку за ухилення від проходження військової служби. Чоловік розпилив у їхній бік сльозогінний газ та вдарив кілька разів викруткою, яку мав при собі. Після нападу він почав тікати. Правоохоронці отримали тілесні ушкодження внаслідок нападу.

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«З метою затримання особи правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого втікач отримав поранення, його госпіталізували», — повідомив речник ДБР Олександр Білка.

Наразі слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують усі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неподалік Бучі Київської області, під час виїзду поліції на виклик про домашнє насильство чоловік кинув бойову гранату у правоохоронців.