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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Кривому Розі чоловік підірвав себе та дружину гранатою - подробиці трагедії

Поліція розслідує замах на вбивство після вибуху гранат.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Граната

Граната / © Pixabay

У Кривому Розі чоловік підірвав гранату під час конфлікту з дружиною, а згодом застосував ще одну — він загинув, жінку госпіталізували.

Про це повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції у Facebook.

Інцидент стався 28 липня близько 17:00 у приватному будинку в Центрально-Міському районі. За даними слідства, між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки 49-річний чоловік кинув у кімнаті гранату Ф-1 — унаслідок вибуху 45-річна жінка дістала тілесні ушкодження.

Після цього чоловік активував другу гранату. Від вибуху він загинув на місці. Потерпілу з численними травмами доправили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у селі Кам’янка Тростянецької міської ТГ що на Сумщині, на своєму подвір’ї 19-річний житель села взяв до рук гранату, яка вибухнула. Хлопець загинув на місці, травми дістала 18-річна дівчина.

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