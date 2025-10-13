У Кривому Розі чоловік в автобусі зарізав пасажира

На місці трагедії

У Кривому Розі конфлікт між чоловіками в автобусі закінчився смертю одного з них. Потерпілий помер на місці.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини.

«Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік ножем у шию вдарив пасажира. Після скоєного втік з місця злочину, але оперативно був затриманий поліцейськими. Ним виявився 38-річний містянин», — йдеться у повідомленні відомства.

Наразі слідчі повідомили нападнику про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

