У Кривому Розі чоловік в автобусі зарізав пасажира
У транспортному засобі між чоловіками виникла сварка. Тоді один із них дістав ножа і завдав удару у шию іншому.
У Кривому Розі конфлікт між чоловіками в автобусі закінчився смертю одного з них. Потерпілий помер на місці.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини.
«Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік ножем у шию вдарив пасажира. Після скоєного втік з місця злочину, але оперативно був затриманий поліцейськими. Ним виявився 38-річний містянин», — йдеться у повідомленні відомства.
Наразі слідчі повідомили нападнику про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що у Києві 22-річних хлопець запросив 26-річну жінку на побачення, але йому здалося, що вона не відповідала фото у Мережі, де він її побачив. У результаті хлопець побив та пограбував її.