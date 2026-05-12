У Кривому Розі депутатка оприлюднила відео, де її 11-річна донька кермує авто

Депутатку Світлану Максимчук уже знайшли патрульні / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Депутатка Криворізької міської ради Світлана Максимчук виклала запис з автомобіля, де за кермом перебуває її 11-річна донька.

Про це повідомляє «СВОЇ. Кривий Ріг» у Facebook.

На оприлюднених кадрах, які активно поширюються соцмережами, також видно саму депутатку.

За словами авторів допису, вона перебуває в салоні автомобіля і танцює під час руху. Окремо зазначається, що на відео не зафіксовано використання ременів безпеки ні водієм, ні пасажиром.

Депутатку вже знайшли патрульні. Вона сама повідомила в соцмережі, що їй виписали штраф.

«Закликаю батьків і водіїв бути обачними, не порушувати правила дорожнього руху, дбати про безпеку своїх дітей та людей навколо», — підсумувала Максимчук.

