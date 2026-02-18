- Дата публікації
У Кривому Розі дитину мобілізованого відправили до дитбудинку — ЗМІ
Коли батько не повернувся додому із ТЦК, 14-річний хлопець сам звернувся до поліції.
У Кривому Розі мобілізували 43-річного чоловіка, який самостійно виховує неповнолітнього сина. Дитину відправили до дитбудинку.
Про це повідомляє видання «Свої. Кривий Ріг» з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.
За інформацією видання житель Кривого Рогу прийшов за повісткою для уточнення даних у Центрально-Міський ТЦК та СП. Після цього на звʼязок із сином він більше не виходив, попри те, що він потребує догляду, оскільки має перелом руки.
Співрозмовники видання повідомили, що у батька відібрали телефон та тримали його у підвальному приміщенні.
Повідомляється, що мобілізований самостійно виховує сина, оскільки його дружина покинула сім’ю і виїхала за кордон. При цьому батьківських прав вона досі не позбавлена, суд зобов’язав колишню дружину сплачувати аліменти.
Коли батько не повернувся додому із ТЦК, 14-річний хлопець сам звернувся до поліції.
Як повідомляє видання, сьогодні, 18 лютого, повинно було відбутися судове засідання, на якому мобілізованого мали визнати батьком-одинаком. Однак слухання не відбулося, оскільки представники органів опіки.
Нагадаємо, на Львівщині працівника ТЦК було визнано винним у незаконній мобілізації військовозобов’язаного, що мав законне право на відстрочку.