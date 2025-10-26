ТСН у соціальних мережах

327
1 хв

У Кривому Розі гримлять вибухи

Після ворожої атаки видно чорний дим.

Анастасія Павленко
Окупанти випустили КАБи

Окупанти випустили КАБи

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 26 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це повідомляє «Суспільне».

На місці влучання видно чорний дим.

«КАБ в напрямку Кривого Рогу з південного сходу», — поперджали у Повітряних силах України.

Нагадаємо, вночі окупанти вгатили по Києву. За останніми даними, троє загиблих. Понад 20 постраждлих.

У ніч проти 26 жовтня російська армія запустила по Україні 101 ударний БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інших типів. Українська ППО знешкодила 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

