У Кривому Розі юнак стріляв у 16-річну дівчину в маршрутці: що відомо

У Кривому Розі заарештували підлітка, який поранив дівчину з пневматичного пістолета.

Руслана Сивак
У Кривому Розі юнак стріляв у 16-річну дівчину в маршрутці

У Кривому Розі юнак стріляв у 16-річну дівчину в маршрутці / © Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці оголосили підозру та взяли під варту юнака, який поранив 16-річну дівчину з пневматичної зброї в Кривому Розі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області та в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, подія сталася 17 квітня у салоні громадського транспорту. Між підлітками виник конфлікт, у розпалі якого хлопець здійснив щонайменше чотири постріли в бік дівчини. Внаслідок атаки неповнолітня отримала вогнепальні поранення обличчя, тулуба та ока. Наразі вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів.

У Кривому Розі юнак стріляв у 16-річну дівчину. / © Генеральна прокуратура України

Поліцейські затримали нападника та вилучили у нього пневматичний пістолет. Юнаку інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

У Кривому Розі юнак стріляв у 16-річну дівчину в маршрутці. / © Національна поліція України

«Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, поліція Києва затримала нетверезого чоловіка, який розгулював вулицями Святошинського району з пістолетом.

