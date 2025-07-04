Кривий Ріг атакували "Шахеди": що відомо про влучання і наслідки (оновлено)

Вибух. / © Associated Press

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У п’ятницю, 4 липня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталися вибухи. Російські безпілотники вдарили по місту. Є влучання.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух”, - наголосив чиновник.

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Пізніше він повідомив, що сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. За словами чиновника, за попередньою інформацією, поранення отримали щонайменше троє осіб.

Видання “Суспільне” пише, що у місті сталися перебої зі світлом після обстрілу.

Своєю чергою, очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти “поцілив БпЛА по Кривому Рогу”. На місці атаки виникла велика пожежа.

Моніторингові канали інформували, що над Кривим Рогом видно стовп диму після вибухів. Тим часом місцеві медіа повідомляли, що і в Дніпрі пролунали звуки вибухів.

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Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила "Кинджалами", "Іскандерами" і дронами. Росіяни атакували 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 478 цілей.

Ціллю РФ цієї ночі став Київ. Місто пережило наймасштабнішу атаку дронів. Її наслідки зафіксували у кількох районах столиці. Виникли пожежі. Саме тому на ранок у Києві дуже забруднене повітря. Через велику кількість займань над містом утворився смог.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 52 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася