ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3397
Час на прочитання
3 хв

У Кривому Розі мобілізували батька-одинака: дитину ніхто не забрав з садочка

У Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну доньку. Оскільки інших родичів родина не має, дівчинку змушена була забрати з дитсадка до себе додому завідувачка закладу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Мобілізація замість відстрочки: ТЦК забрав батька-одинака, Лубінець вимагає розслідування

Мобілізація замість відстрочки: ТЦК забрав батька-одинака, Лубінець вимагає розслідування

У Кривому Розі мобілізували батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну дитину. Оскільки у них більше не було родичів, малечу передали директорці дитсадка

Про це повідомляє місцеве видання «Свої. Кривий Ріг» і підтвержує омбудсмен Дмитро Лубінець.

За інформацією видання, батька дівчинки мобілізували вчора, 29 червня, коли дитина була у садочку. Згідно із судовим реєстром, матір самоусунулася від виховання дитини, але сплачує аліменти — дівчинка за рішенням суду проживає із батьком.

34-річний батько-одинак перебував у розшуку ТЦК. Він стверджує, що двічі подавав документи на відстрочку, проте йому відмовили.

«Припускаємо, через відсутність судового рішення про самостійне виховання дитини — у реєстрі ми його не знайшли», — зазначили у виданні.

Що розповіла директорка садочка

Завідувачка дитсадка взяла дитину на руки і повезла до ТЦК, щоб показат, що її дійсно нема кому навіть забрати із садочка.

«Я забрала дитину, викликала таксі і приїхала сюди, щоб повідомити представникам ТЦК, що у цієї дитини, окрім батька, нікого немає. Мама її покинула три роки назад. Їх постійно відвідує соціальна служба. В нього є рішення суду, що дитина проживає з ним. Вони розлучені з дружиною. Вона взагалі не приймає участі у житті дитини. Всі питання: одяг, зачіска, харчування тощо — вирішував тільки тато. Більше немає у них рідних, які приймали б участь у житті дитини. І ось вона залишилася сама. Я приїхала сюди, щоб запитати, що робити з дитиною. Мені не відповіли, лише нагрубіянили. У дитини істерика», — розповіла директорка дитячого садка №125 Наталя Євтушенко.

Згодом вона уточнила, що питання не вирішилося, батька не випустили, тому вона змушена забрати дитину додому.

Реакція омбудсмена

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підвтердив, що йдеться про мобілізацію 34-річного чоловіка, який, за наявною інформацією, самостійно виховував 5-річну доньку.

«У момент, коли його забрали, дитина перебувала у дитячому садочку — і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. За словами директорки закладу, батько сам ніс відповідальність за дитину після розлучення. Він був тим, хто вирішував усе — від щоденних дрібниць до найважливіших рішень», — зазначив Лубінець.

Він підтвердив, що наразі дівчинка залишилася по факту із чужою людиною — директоркою закладу.

«За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову. І зараз суспільство ставить запитання — не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано? Чи всі обставини були побачені?», — риторично запитує омбудсмен.

Лубінець доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі обставини цієї ситуації.

Що потрібно негайно з’ясувати:

  • законність мобілізації чоловіка;

  • інформацію про обставини, за яких 5-річна дитина залишилася без батьківського піклування, дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

«У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. І саме тому ми маємо чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості», — підсумував Дмитро Лубінець.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП інформацію не коментував.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині батька, який виховує трьох малих дітей, увʼязнили за ухилення від мобілізації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie