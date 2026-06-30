У Кривому Розі мобілізували батька-одинака: дитину ніхто не забрав з садочка

Мобілізація замість відстрочки: ТЦК забрав батька-одинака, Лубінець вимагає розслідування

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У Кривому Розі мобілізували батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну дитину. Оскільки у них більше не було родичів, малечу передали директорці дитсадка

Про це повідомляє місцеве видання «Свої. Кривий Ріг» і підтвержує омбудсмен Дмитро Лубінець.

За інформацією видання, батька дівчинки мобілізували вчора, 29 червня, коли дитина була у садочку. Згідно із судовим реєстром, матір самоусунулася від виховання дитини, але сплачує аліменти — дівчинка за рішенням суду проживає із батьком.

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34-річний батько-одинак перебував у розшуку ТЦК. Він стверджує, що двічі подавав документи на відстрочку, проте йому відмовили.

«Припускаємо, через відсутність судового рішення про самостійне виховання дитини — у реєстрі ми його не знайшли», — зазначили у виданні.

Що розповіла директорка садочка

Завідувачка дитсадка взяла дитину на руки і повезла до ТЦК, щоб показат, що її дійсно нема кому навіть забрати із садочка.

«Я забрала дитину, викликала таксі і приїхала сюди, щоб повідомити представникам ТЦК, що у цієї дитини, окрім батька, нікого немає. Мама її покинула три роки назад. Їх постійно відвідує соціальна служба. В нього є рішення суду, що дитина проживає з ним. Вони розлучені з дружиною. Вона взагалі не приймає участі у житті дитини. Всі питання: одяг, зачіска, харчування тощо — вирішував тільки тато. Більше немає у них рідних, які приймали б участь у житті дитини. І ось вона залишилася сама. Я приїхала сюди, щоб запитати, що робити з дитиною. Мені не відповіли, лише нагрубіянили. У дитини істерика», — розповіла директорка дитячого садка №125 Наталя Євтушенко.

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Згодом вона уточнила, що питання не вирішилося, батька не випустили, тому вона змушена забрати дитину додому.

Реакція омбудсмена

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підвтердив, що йдеться про мобілізацію 34-річного чоловіка, який, за наявною інформацією, самостійно виховував 5-річну доньку.

«У момент, коли його забрали, дитина перебувала у дитячому садочку — і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. За словами директорки закладу, батько сам ніс відповідальність за дитину після розлучення. Він був тим, хто вирішував усе — від щоденних дрібниць до найважливіших рішень», — зазначив Лубінець.

Він підтвердив, що наразі дівчинка залишилася по факту із чужою людиною — директоркою закладу.

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«За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову. І зараз суспільство ставить запитання — не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано? Чи всі обставини були побачені?», — риторично запитує омбудсмен.

Лубінець доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі обставини цієї ситуації.

Що потрібно негайно з’ясувати:

законність мобілізації чоловіка;

інформацію про обставини, за яких 5-річна дитина залишилася без батьківського піклування, дії органів влади для забезпечення її прав і безпеки.

«У центрі таких історій завжди має бути не процедура і не формальність. Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко — а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. І саме тому ми маємо чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості», — підсумував Дмитро Лубінець.

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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП інформацію не коментував.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині батька, який виховує трьох малих дітей, увʼязнили за ухилення від мобілізації.

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