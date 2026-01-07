ТСН у соціальних мережах

У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла: подробиці

Внаслідок масованої атаки на Кривий Ріг у місті виникли серйозні проблеми з теплопостачанням, електрикою та водою. Комунальники ліквідовують наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
В Кривому Розі можливий блекаут

В Кривому Розі можливий блекаут / © ТСН

Російські окупанти протягом дня 7 січня тероризують Кривий Ріг комбінованими атаками дронів та ракет. Стали відомі наслідки ударів: у місті є руйнування інфраструктури та постраждалі серед цивільних.

Про це під час брифінгу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Поранені у лікарнях

Якщо ранкова атака «Шахедом» по підприємству минула без постраждалих, то денні удари завдали лиха. За словами Вілкула, наразі відомо про вісьмох людей, які перебувають у лікарнях.

«Вісім людей в лікарнях, слава Богу, всі живі, але двоє важких. Одному вже операцію закінчили і одному хлопцю зараз операцію ще роблять», — розповів посадовець.

Рятувальні операції на місцях влучань та гасіння пожеж тривають.

Гідроудари та пориви мереж

Ворожа атака спричинила збій у роботі систем життєзабезпечення міста. Через удари відключилися насосні станції та котельні. Хоча тиск води вже відновили, а понад 30 котелень перезапустили, система зазнала серйозних пошкоджень через перепади тиску.

«Бачимо велику підпитку водою системи теплопостачання — десь 200 тонн на годину. Це означає пориви від гідроударів», — пояснив Вілкул.

Зараз аварійні бригади обходять мережі, щоб виявити місця поривів. Пошкоджені ділянки будуть відключати блоками для оперативного ремонту.

Загроза блекауту

Крім того, Вілкул попередив мешканців про можливі перебої з електропостачанням.

«Можливі серйозні аварійні відключення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка», — закликав він мешканців міста.

Влада обіцяє утримувати критичну інфраструктуру на генераторах, у місті працюють усі «Пункти незламності».

Нагадаємо, армія РФ знову масовано атакувала Кривий Ріг. Атака на Кривий Ріг триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях через «Шахеди» та балістику.

