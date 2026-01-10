ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

У Кривому Розі під час атаки дронів пролунали вибухи

Кривий Ріг опинився під атакою ворожих ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed / © MIL.IN.UA

У Кривому Розі в ніч проти 10 січня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Кривому Розі було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що наразі у регіоні зафіксована велика кількість БпЛА, які маневрують та змінюють напрямок руху.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie