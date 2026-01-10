- Дата публікації
-
У Кривому Розі під час атаки дронів пролунали вибухи
Кривий Ріг опинився під атакою ворожих ударних безпілотників.
У Кривому Розі в ніч проти 10 січня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Кривому Розі було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що наразі у регіоні зафіксована велика кількість БпЛА, які маневрують та змінюють напрямок руху.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».