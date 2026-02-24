ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
151
1 хв

У Кривому Розі під час бійки поранено цивільного і чоловіка у формі — ЗМІ (чутливе відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють про бійку з пострілами, у якій постраждали, ймовірно, батько військовозобов’язаного та військовослужбовець.

Віра Хмельницька
У Кривому Розі під час бійки поранено цивільного і чоловіка у формі — ЗМІ (чутливе відео)

Конфлікт у Кривому Розі

У Кривому Розі сталася бійка за участю декількох чоловіків, ймовірно, батька, сина та людей у формі.

Про це йдеться у повідомленні та відео, що виклали місцеві ЗМІ «Свої. Кривий Ріг».

Під час конфлікту пролунали постріли, очевидці викликали поліцію та швидку допомогу.

Увага! Відео містить сцени насильства і нецензурну лексику 18+

За словами свідків, конфлікт стався між військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК) та військовозобов’язаним чоловіком і його батьком.

За попередньою інформацією з кількох джерел, сильно постраждав батько військовозобов’язаного — він перебуває у лікарні.

«Також поранення отримав один із військовослужбовців, його підрізали. Стан постраждалих наразі невідомий», — повідомляє «Свої Кривий Ріг».

На місці працюють правоохоронці та медики, триває з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у Києві 21 лютого поблизу ТРЦ «Дрім Таун» в Оболонському районі сталася масова бійка, під час якої одного з підлітків було поранено ножем у живіт.

Також стало відомо про затримання 26-річного дезертира у столиці. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі, напавши з ножем на чоловіка та жінку.

Додамо, що поліція Чернівецької області затримала колишнього військового, який кинув гранату в патрульний екіпаж у Сторожинці. Під час затримання підозрюваний у злочині чинив опір. Він тримав в руках черговий вибуховий пристрій. В області оголосили спецплан перехоплення.

