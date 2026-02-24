- Дата публікації
У Кривому Розі під час бійки поранено цивільного і чоловіка у формі — ЗМІ (чутливе відео)
Місцеві ЗМІ повідомляють про бійку з пострілами, у якій постраждали, ймовірно, батько військовозобов’язаного та військовослужбовець.
У Кривому Розі сталася бійка за участю декількох чоловіків, ймовірно, батька, сина та людей у формі.
Про це йдеться у повідомленні та відео, що виклали місцеві ЗМІ «Свої. Кривий Ріг».
Під час конфлікту пролунали постріли, очевидці викликали поліцію та швидку допомогу.
Увага! Відео містить сцени насильства і нецензурну лексику 18+
За словами свідків, конфлікт стався між військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК) та військовозобов’язаним чоловіком і його батьком.
За попередньою інформацією з кількох джерел, сильно постраждав батько військовозобов’язаного — він перебуває у лікарні.
«Також поранення отримав один із військовослужбовців, його підрізали. Стан постраждалих наразі невідомий», — повідомляє «Свої Кривий Ріг».
На місці працюють правоохоронці та медики, триває з’ясування всіх обставин.
