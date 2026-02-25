У Кривому Розі під час мобілізації підрізали військовослужбовця: в ТЦК розповіли, чим все закінчилось

ТЦК / © ТСН

У Кривому Розі перевірка військово-облікових документів закінчилася госпіталізацією військовослужбовця ТЦК — його поранили ножем.

Про це пише Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

За офіційною інформацією, інцидент трапився 24 лютого 2026 року. Представники військкомату разом із правоохоронцями зупинили на вулиці чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

Під час з’ясування обставин виявилося, що громадянин порушував правила військового обліку і вже перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

«Під час спілкування з затриманим „небайдужий громадянин“ вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. У результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців», — кажуть у ТЦК.

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих у результаті інциденту немає.

У військовому відомстві засудили дії нападників, наголосивши, що співробітники ТЦК є військовослужбовцями Збройних Сил України, які виконують пряме державне завдання.

«Будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими. Силова протидія законній діяльності війська — це пряме посягання на стабільність оборони країни», — підкреслили у ТЦК та СП.

Напад на ТЦК у Кривому Розі — подробиці

Як повідомляли місцеві ЗМІ, у Кривому Розі сталася бійка за участю кількох чоловіків, імовірно батька та сина, а також людей у формі.

За словами очевидців, під час конфлікту пролунали постріли, після чого на місце викликали поліцію та швидку допомогу.

Тоді стверджувалось, що батько чоловіка зазнав серйозних травм і був госпіталізований. Також повідомлялося про поранення одного з військовослужбовців.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, 24 лютого у Луцьку стався збройний інцидент під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За офіційною інформацією, завдяки швидким і злагодженим діям військових нападника вдалося оперативно знешкодити. Зброю вилучили та передали правоохоронним органам для проведення експертиз і подальшого розслідування. Унаслідок стрілянини ніхто з військовослужбовців не постраждав.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події, а також мотиви чоловіка.