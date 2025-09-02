Наслідки / © ДСНС

У Кривому Розі під час пожежі у квартирі п’ятиповерхового будинку загинули двоє дітей, ще троє осіб, включаючи матір, госпіталізовані.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під час ліквідації вогню рятувальники винесли з квартири двох дівчаток віком 2 та 5 років без свідомості. Медики намагалися врятувати дітей, проте, на жаль, їхнє життя врятувати не вдалося.

До лікарні також госпіталізували 39-річну жінку та ще трьох дітей віком 5, 7 і 13 років. Їхній стан наразі уточнюють медики.

Пожежу ліквідували, наразі правоохоронці з’ясовують її причини.

© ДСНС

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, обережно користуватися електроприладами та стежити за безпекою дітей, щоб уникнути трагедій.

