Укрaїнa
133
1 хв

У Кривому Розі під час пожежі у квартирі загинули двоє дітей - подробиці

У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, причини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Наталія Магдик
Наслідки

Наслідки / © ДСНС

У Кривому Розі під час пожежі у квартирі п’ятиповерхового будинку загинули двоє дітей, ще троє осіб, включаючи матір, госпіталізовані.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під час ліквідації вогню рятувальники винесли з квартири двох дівчаток віком 2 та 5 років без свідомості. Медики намагалися врятувати дітей, проте, на жаль, їхнє життя врятувати не вдалося.

До лікарні також госпіталізували 39-річну жінку та ще трьох дітей віком 5, 7 і 13 років. Їхній стан наразі уточнюють медики.

Пожежу ліквідували, наразі правоохоронці з’ясовують її причини.

/ © ДСНС

© ДСНС

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, обережно користуватися електроприладами та стежити за безпекою дітей, щоб уникнути трагедій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаївській області п’ятирічний хлопчик ледь не загинув під час масштабної пожежі, що виникла через займання сухостою. Потужний вітер швидко поширив вогонь, і полум’я почало стрімко наближатися до житлового будинку.

