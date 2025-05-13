У Кривому Розі підліток на замовлення РФ намагався знищити синагогу та авто ЗСУ (фото)

Затриманий агент РФ / © СБУ

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Служба безпеки України та Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які здійснювали підпали в різних регіонах України. Один із них 1 намагався спалити синагогу у Кривому Розі за вказівкою з Росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Так, у Кривому Розі затримано, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох „коктейлів Молотова“. Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я», — йдеться у повідомленні.

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У СБУ розповіли, що неповнолітній із України, шукаючи легкий заробіток у Telegram, виконував завдання окупантів. Грошей із Росії він так і не отримав — натомість отримав підозру за участь у злочині.

На Дніпропетровщині СБУ затримала двох дезертирів, які за гроші підпалювали техніку ЗСУ. Вони мали виготовити вибухівку для теракту, але їх зупинили після першої атаки.

© СБУ

© СБУ

© СБУ

На Харківщині затримали 22-річного агента ФСБ, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці. Таким чином ворог намагався зірвати рух військових ешелонів і порушити стабільність залізничного сполучення.

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Окрім того, у Києві правоохоронці затримали у Києві 16-річного студента одного з профтехучилищ Вінницької області. Він прибув до столиці за завданням російських спецслужб, щоб підпалити позашляховики Сил оборони. Юнака затримали під час спроби підпалити автомобіль оператора БпЛА Нацгвардії України.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: диверсія, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Зловмисникам загрожують тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурами в кількох областях України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «кріт», який працював на РФ, служив у бригаді ЗСУ.

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