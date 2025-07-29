У Кривому Розі почались ремонти медзакладів: Метінвест Ахметова направив 200 мільйонів

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Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн.

У межах проєкту, який стартував у 2023 році, Метінвест виконав будівельні роботи в лікарні №3: модернізував перший поверх поліклініки та рентгенологічне відділення, а також облаштував укриття на 350 осіб. На проведення масштабних робіт компанія спрямувала майже 125 млн грн.

Також компанія виділила 61,6 млн грн на ремонт лікарні №7. Роботи передбачають капітальне оновлення фасаду, заміну вікон, утеплення цоколя, внутрішні ремонти, модернізацію комунікацій та створення зручностей для маломобільних пацієнтів. Тривалість проєкту – 24 місяці.

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Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул каже, що партнерство з Метінвестом дозволяє реалізовувати критично важливі для громади медичні проєкти. У лікарні №3 вже створюється сучасне поліклінічне відділення, а лікарня №7, яка обслуговує понад 150 тис. мешканців міста та навколишніх територій, отримає повністю оновлений стаціонар.

Нещодавно Метінвест залучив також €24 млн іноземного капіталу для інвестицій у виробництво в Кривому Розі. Гроші підуть на модернізацію Північного ГЗК — зокрема, на нове обладнання фінської компанії Metso. Компанії вдалося залучити кошли в умовах війни, коли ризики для інвестицій в Україну залишаються високими.

Як відомо, Метінвест є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.