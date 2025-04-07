У Кривому Розі поховали 15-річних Аліну і Данила: загинули від ракети РФ на побаченні (фото)

У Кривому Розі попрощалися з 15-річними Аліною та Данилом. Фото Свої. Кривий Ріг

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Сьогодні, 7 квітня, у Кривому Розі попрощались з з 15-річними Данилом Нікітським і Аліною Куценко, які загинули внаслідок кривавої атаки РФ.

Про це пишуть «Суспільне Дніпро», «Рудана» та «Свої. Кривий Ріг».

Аліна Куценко та Данило Нікітський загинули разом у дворі в Кривому Розі. Підліткам було по 15 років, навчалися у 9 класі. Пару об’єднувала дружба і юнацьке кохання. В той вечір вони пішли на побачення.

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© Рудана

«Дівчинка була дуже світла, дуже гарна. Любила все те, що повʼязано з красою, з гарною музикою. Товаришувала дуже добре, для нас це дуже скорботний день. Найважче це втратити нашу дитину, вона буде назавжди в нашій памʼяті. Вона єдина дитина в родині», — розповіла виконувачка обовʼязків директорки ліцею, де навчалася Аліна.

«Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Дуже добрий, мріяв про мабутнє і так обірвати його життя…», — розповідає родичка Данила Нікітського Тетяна.

Батько загиблого хлопця на прощанні з дітьми сказав зворушливі слова: «Під час загибелі їхні руки не розімкнулись. З ними загинули ще двоє друзів. Мій син Данило був дуже світлою людиною. Є і буде. На жаль, з Аліночкою ми познайомились тільки сьогодні. Але, знаючи свого сина, скажу: «Аліна, ти в надійних руках». Діти, ви завжди з нами».

Знайома загиблих каже, що діти були дуже виховані і мали гарні стосунки.

«Це були чудові діти, світлі, виховані. Їх ховатимуть разом, щоб вони завжди були разом. Вони зустрічались. Пішли вони на побачення, гуляли і їх вбила російська ракета. Данило був єдиною дитиною в родині», — розповіла знайома родини Данила Олена.

Поховали юних закоханих разом.

© Рудана

На кладовищі для них пролунав останній дзвінок, який дітям так і не судилося почути живими.

© Свої

© Свої

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

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