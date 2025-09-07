У Кривому Розі ракети поцілили у підприємство: перші деталі

РФ атакували ракетами / © Associated Press

Реклама

Уночі, 7 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

Реклама

За його даними, пошкодження міського транспорту оперативно ліквідували: трамваї та тролейбуси відновили рух на всіх маршрутах, а комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці.

«Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці», — додав Вілкул.

Нагадаємо:

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Реклама

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

У Печерському районі міста Києві внаслідок ймовірного збиття БпЛА під час атаки 7 вересня, сталося загоряння в урядовій будівлі.

«Суспільне» із посиланням на власні джерета уточнило, що горить безпосередньо будівля Кабінету міністрів України.