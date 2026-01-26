- Дата публікації
У Кривому Розі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа — деталі
У Тернівському районі Кривого Рогу безпілотник ворога поцілив у житловий будинок. На місці працюють рятувальники.
У Тернівському районі Кривого Рогу внаслідок атаки російських БпЛА загорівся житловий багатоповерховий будинок. На місці одразу розпочалася аварійно-рятувальна операція.
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про це ввечері 26 січня.
Всі служби вже працюють на місці пожежі.
«Знову тварини влучили шахедом у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа», — написав він.
За його словами, ситуація контрольована, всі оперативні підрозділи виконують завдання з гасіння вогню та запобігання поширенню пожежі на сусідні будинки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Місцева влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях та дотримуватися вказівок рятувальних служб.
Нагадаємо, у Харкові 26 січня стався блекаут після атаки РФ. Відомо про влучання балістики по школі та постраждалих.
Також зазначимо, що вдень у Києві зафіксували проліт російського «Шахеда», втім повітряну тривогу не оголошували.