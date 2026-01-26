Внаслідок атаки в Тернівському районі Кривого Рогу виникла пожежа / © tsn.ua

У Тернівському районі Кривого Рогу внаслідок атаки російських БпЛА загорівся житловий багатоповерховий будинок. На місці одразу розпочалася аварійно-рятувальна операція.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про це ввечері 26 січня.

Всі служби вже працюють на місці пожежі.

«Знову тварини влучили шахедом у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа», — написав він.

За його словами, ситуація контрольована, всі оперативні підрозділи виконують завдання з гасіння вогню та запобігання поширенню пожежі на сусідні будинки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях та дотримуватися вказівок рятувальних служб.

Нагадаємо, у Харкові 26 січня стався блекаут після атаки РФ. Відомо про влучання балістики по школі та постраждалих.

Також зазначимо, що вдень у Києві зафіксували проліт російського «Шахеда», втім повітряну тривогу не оголошували.