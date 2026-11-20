Атака РФ на Кривий Ріг 20 листопада / © Олександр Ганжа

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Увечері в п’ятницю, 20 листопада, російські війська атакували Кривий Ріг. За попередніми даними із соцмереж, влучання сталося на центральній дорозі біля місцевого ресторану.

Про інцидент повідомили місцеві пабліки та начальник Дніпрпоетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Атака РФ на Кривий Ріг 20 листопада — що відомо

За даними місцевих пабліків, удар стався ввечері, коли в закладі перебували відвідувачі. Тож серед гостей є поранені.

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Як повідомляють ЗМІ, влучання припало на центральну дорогу. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа, зокрема загорівся автомобіль.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що через російський удар по Кривому Рогу постраждали щонайменше 20 людей. Кількість поранених може збільшуватися.

Атака РФ на Кривий Ріг 20 листопада / © Олександр Ганжа

Він додав, що у місті пошкоджені ресторан, гаражі та автомобілі. На місці події працюють усі необхідні служби.

«Серед постраждалих — троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя», — зазначив Ганжа.

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Атака РФ на Кривий Ріг 20 листопада / © Олександр Ганжа

Як повідомив голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по парковці ресторану в центрі міста. Усіх постраждалих доправили до лікарень, їм надають необхідну допомогу.

Він також зазначив, що обстріл пошкодив багато житлових будинків і закладів бізнесу поруч. У Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районах очікується зниження тиску води, а подачу газу обмежать.

«Під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами. Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад», — зазначив Вілкул.

© Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

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