У Кривому Розі знайдено тіло немовляти в каналізаційному колекторі - подробиці

У ніч на 16 вересня до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення від працівників водоканалу про виявлення тіла немовляти у каналізаційному колекторі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Кривого Рогу на сторінці у Facebook.

За інформацією правоохоронців, на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці зафіксували обставини події та розпочали перевірку для встановлення всіх деталей та осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомляє Суспільне, за словами місцевих жителів, тіло знайшли співробітники водоканалу під час прочистки каналізації у багатоповерхівці. Один із мешканців, Віктор, розповів, що викликав комунальників через забиту каналізацію, і саме тоді й виявили дитину.

Інші мешканці будинку поділилися, що були шоковані новиною. Ірина зазначила, що вдома її не було, і вона дізналася про інцидент лише вранці, зауваживши, що серед мешканців під’їзду вагітних не було, більшість — пенсіонери.

Жителька будинку Марина додала, що помічала вагітну сусідку, яка раніше зверталася до швидкої допомоги через проблеми зі здоров’ям. За її словами, напередодні були крики й сварки в квартирі, а через кілька днів після приїзду медиків ймовірно стався викидень.

