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У Кривому Розі унаслідок атаки РФ сталася пожежа та є перебої зі світлом
Влада закликає перебувати мешканців у безпечних місцях: атака на Кривий Ріг продовжується
Російські окупанти атакували у ніч проти 16 липня 2025 року Кривий Ріг.
Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі.
Пожежа.
Бережіть себе та своїх близьких.
Також у Кривому Розі є перебої зі світлом.
Про це інформує Суспільне.
Оновлено станом на 00:42 16 липня 2025 року:
Вже близько 20 "приходів". Ще 15 “Шахедів” у повітрі на підльоті до міста.
Масштабні відключення світла.
Система водопостачання переходить на генератори.
Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.