У Кривому Розі розстріляли президента місцевої федерації самбо: перші подробиці

У Кривому Розі розслідують гучне вбивство: невідомий відкрив вогонь у Покровському районі, застреливши чоловіка.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

За джерелами Суспільного, жертвою став Євген Понирко — президент міської федерації самбо.

Інцидент стався близько 20-ї години 26 вересня. Місцеві жителі розповіли, що чули чергу пострілів та бачили, як чоловік вибіг і попередив людей на дитячому майданчику про «неадеквата з автоматом», закликаючи їх тікати. Напад був прицільним: чоловік загинув на місці. Ще одна особа отримала вогнепальне поранення і була доставлена до лікарні, як уточнили в прокуратурі.

Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство та ввела в області спеціальну поліцейську операцію для пошуку та затримання стрілка. Свідки відзначають, що загиблий, якого називають «медійною особою», жив у цьому районі близько двох років і, ймовірно, мав охоронця.

«Почули постріли. Якийсь чоловік пробігав і сказав: там хтось стріляє з автомата. Ми швидко схопили дітей та повели їх у під’їзд, бо було страшно», — розповіла місцева для медіа Свої.

Також постріли чув і сусід Євгена Понирка. Він розповів, що спочатку почув два постріли, а потім три.

