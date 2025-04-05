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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Кривому Розі закінчилися аварійно-рятувальні роботи — Вілкул

Ворожий удар спричинив кілька пожеж у приватному житловому секторі.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кривий Ріг

Кривий Ріг / © ДСНС

Кривий Ріг: ворог влаштував другу масовану російська атака по місту за добу, цього разу — БпЛА.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

За попередніми даними, загинула одна жінка. Ще п’ятеро людей отримали поранення.

Ворожий удар спричинив кілька пожеж у приватному житловому секторі. Частково зруйновано один будинок.

Рятувальники гасять займання житлових будинків, гаражів і господарських споруд.

“Завершення аварійно-рятувальних робіт на всіх місцях ворожих атак. Далі працюють міські штаби та самі комунальники”, — заявив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

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