У Кривому Розі засудили жінку через "інтимний бізнес"

У Кривому Розі засудили жінку через продаж пікантних фото та відео. Місцева жителька створила спеціальний акаунт у Telegram, де пропонувала відео порнографічного характеру за символічну плату.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Як жінка вирішила заробляти на пікантних відео

Як встановило слідство, у січні 2026 року мешканка Кривого Рогу розробила «план швидкого збагачення». Вона знімала на свій смартфон відео інтимного характеру з використанням фалоімітаторів, після чого розповсюджувала ці файли через популярний месенджер.

Для залучення клієнтів жінка:

Створила Telegram-акаунт;

Додала фото у спідній білизні для реклами послуг;

Пропонувала як знайомства, так і «ексклюзивний» відеоконтент.

Слідчі задокументували факт продажу: 13 січня жінка переслала клієнту відеофайли, за що отримала на свою банківську картку 200 гривень. Мистецтвознавча експертиза офіційно підтвердила, що контент є порнографічним.

Угода з прокурором та каяття

Обвинувачена беззастережно визнала свою вину. Наприкінці лютого між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Це дозволило жінці уникнути реального терміну за ґратами.

Вирок суду

Покровський районний суд міста Кривого Рогу визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України (виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографічної продукції).

Жінку засудили до 1 року іспитового терміну. Також вона має сплатити державі 3 565 гривень за проведення експертизи.