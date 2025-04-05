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У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих унаслідок цинічної атаки росіян
Ворог продовжує цинічно атакувати мирне населення України.
Станом на 00:00 5 квітня 2025 року унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг збільшилася кількість загиблих: йдеться вже про 18 осіб.
Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Серед загиблих — 9 дітей.
Постраждалих — 56.
Щодо “шахедної” атаки: у місті займаються ліквідацією наслідків. Детальна інформація буде пізніше.
Раніше повідомлялося, що у міста спалахнули пожежі у чотирьох місцях влучань ворожих дронів.
Також омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.