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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
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1 хв

У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих унаслідок цинічної атаки росіян

Ворог продовжує цинічно атакувати мирне населення України.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Кривий Ріг

Атака на Кривий Ріг / © МВС України у Telegram

Станом на 00:00 5 квітня 2025 року унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг збільшилася кількість загиблих: йдеться вже про 18 осіб.

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Серед загиблих — 9 дітей.

Постраждалих — 56.

Щодо “шахедної” атаки: у місті займаються ліквідацією наслідків. Детальна інформація буде пізніше. 

Раніше повідомлялося, що у міста спалахнули пожежі у чотирьох місцях влучань ворожих дронів.

Також омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

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