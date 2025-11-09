У криворізькій гімназії невідомі познущалися з портретів захисників: деталі

Алея пам'яті, портрети бійців / Фото ілюстративне

У гімназії Кривого Рогу невідома особа заплямувала портрети загиблих захисників під час військової агресії РФ. Поліція встановлює обставини.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Цинічна зухвалість

Поліціянти виявили, що на стіні гімназії невідомі облили чорною фарбою портрети колишніх учнів навчального закладу. Ці люди загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Крім того, були перекинуті вазони з квітами біля адмінбудівлі.

«За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до правопорушення», — йдеться у звіті.

Раніше й Києві жінка влаштувала бійку на Алеї Героїв.

Як стало відомо, жінка розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, які встановлені на клумбі. Перехожі намагалися її зупинити, у відповідь на що порушниця влаштувала бійку.

Поліція затримала киянку. Вирішується питання щодо кваліфікації її дій.