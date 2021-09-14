У KSE назвали чотири області України, де ситуація з коронавірусом є критичною

У KSE назвали чотири області України, де ситуація з коронавірусом є критичною

Загалом 11 регіонів демонструють рівень госпіталізації у понад 20 осіб на 100 тис. населення, а ще 10 областей наближаються до цього рівня.

Спалах COVID-19 в Україні знову починається із західних регіонів. Окрім Чернівецької, критична ситуація наразі спостерігається у Волинській, Львівській та Тернопільській областях.

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Про це під час брифінгу 14 вересня сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"На минулому тижні ми говорили ще й про Луганську область, звідти критична ситуація нікуди не поділася, але показники зафіксувалися на стабільному рівні, і Луганщина знову перебуває на рівні плато. Тобто, наразі у цій області немає тенденції на продовження такого великого зростання... І станом на зараз ми говоримо про чотири регіони, у яких спостерігається така загрозлива ситуація", - зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

За його словами, наразі найкритичніша ситуація залишається у Чернівецькій області, де вже зайняті більше 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях. Показник виявлення нових випадків у регіоні вже перевищив рекомендований ВООЗ 5% показник більше ніж вдвічі і становить 11,1%. Крім того, рівень госпіталізації у цій області досяг показника у 41 особу на 100 тис. населення на добу.



У решті регіонів України, говорить Ганиченко, ситуація залишається стабільно напруженою, тобто у будь-який момент показники можуть зрости.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Закарпаття стане першим регіоном, який переходить до "жовтої" зони. Нові правила у регіоні почнуть діяти вже від наступного тижня. Це означає, що працювати там зможуть лише ті заклади освіти, де принаймні першою дозою вакциновані щонайменше 80% співробітників.

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