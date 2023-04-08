У Куп'янському районі на Харківщині змінили тривалість комендантської години

У кількох громадах вона триватиме від 20:00 до 06:00.

У Куп'янському районі на Харківщині від суботи, 8 квітня, змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомив "Суспільному" т.в.о. начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Комендантська година триватиме від 20:00 до 06:00 у таких громадах: Вільхуватській, Дворічанській, Кіндрашівській, Куп'янській, Курилівській та Петропавлівській.

У Великобурлуцькій та Шевченківській громадах вона лишається без змін: від 22:00 до 06:00.

До слова, у більшій частині Харківської області та в Харкові комендантська година наразі діє від 23:00 до 05:00. Втім, в ОВА не виключають, що можуть переглянути її тривалість залежно від погодних умов та військової ситуації.

Нагадаємо, у Києві комендантська година у ніч на Великдень, 16 квітня, триватиме як завжди : від 00:00 до 05:00. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

Читайте також: