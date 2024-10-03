"У Куп'янську не залишилось жодного цілого будинку" - голова РВА

У місті Куп'янськ Харківської області вже не залишилося жодного цілого будинку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він зазначив, що підтримувати життєзабезпечення міста з кожним днем усе складніше.

На сьогодні на правому березі Куп'янська досі живуть близько 3 тисяч осіб.

"Як мінімум — немає вікон. Є пошкодження дахів, стін", — зазначив посадовець.

"Це вже не той Куп'янськ, яким він був після деокупації два роки тому. Постійні масовані обстріли російських військ, за його словами, не дозволяють позбавитися наслідків, які окупанти завдали раніше", - додали в повідомленні.

Напередодні Канашевич повідомив про ускладнення ситуації на лінії фронту в районі.

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