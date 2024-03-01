У Куп'янську залишається багато дітей: батьки пишуть відмови від евакуації

Крім того, залишаються і пенсіонери.

На території Куп’янської громади Харківської області нині перебувають 225 дітей, батьки яких відмовилися від обов'язкової евакуації.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За його словами Беседіна, дітей не можуть евакуювати навіть не дивлячись на постанову Кабміну про обов’язкову і примусову евакуацію.

"У тексті постанови зазначено, що батьки мають право відмовитися від евакуації. Ті люди, які перебувають у Куп’янській громаді написали відмови від евакуації дітей. Якщо ми говоримо про примусову евакуацію, то вона була застосована на лівобережжі Куп’янської громади, - це Ківшерівка, Куп’янськ-Вузловий і лівий берег безпосередньо міста Куп’янськ. Там дітей немає. Всі діти перебувають на правій стороні Куп’янська", - наголосив очільник МВА.

Також від евакуації відмовляються люди пенсійного і передпенсійного віку, а також громадяни, які працюють у структурних підрозділах Куп’янської міської ради, комунальних підприємствах, на пошті чи є перевізниками.

Наразі тенденції на виїзд з Куп’янська немає. Восени 2023-го, коли було оголошено примусову евакуацію з лівого берега Куп’янська через посилення обстрілів, виїхало багато людей.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в області планують запровадити примусову евакуацію з 18 сіл. Йдеться про населені пункти Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

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