Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

У Куп’янську російські штурмовики здалися в полон телефоном

Троє російських окупантів вийшли на контакт із ЗСУ та передали свої координати українським військовим.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Український військовий виводить росіян у полон

Український військовий виводить росіян у полон / © скриншот з відео

Група російських окупантів, що перебувають в оточенні у місті Куп’янську на Харківщині, здалася в полон ЗСУ, скориставшись чатботом «Хочу жить».

Про це повідомили у бригаді НГУ «Хартія», опублікувавши відео цієї операції.

Загалом троє російських штурмовиків, які інфільтрувалися в місто під час спроби його захоплення, вийшли на контакт із ЗСУ та передали свої координати українським військовим. Начальник розвідки батальйонної тактичної групи «Хартії» забезпечив їхній вихід з міста.

Як виявилося, росіяни не дочекалися від свого командування ані забезпечення, ані підтримки і наважилися скористатися телефоном, щоб домовитися про добровільний вихід у полон.

Один із полонених розповів, що перебував у Куп’янську майже пів року, пробравшись у місто газовою трубою. За його словами, він проповз приблизно 13 кілометрів.

Він також зазначив, що серед окупантів, які заблоковані в Куп’янську, багато хто хотів би здатися в полон, але вони налякані розповідями командирів про те, що українські військові начебто знущаються з полонених — відрізають їм вуха та статеві органи.

Але справжня небезпека для росіян, які здаються в полон, як виявилося, полягала в іншому. Коли українські військові за допомогою телефону керували їхнім виходом з міста, російські мінометники та оператори дронів почали бити по своїх. Однак їм пощастило дістатися до лісу, де українські військові посадили їх на квадроцикли, а потім перевозили автомобілями.

Нагадаємо, раніше у Часовому Ярі Донецької області українським бійцям вдалося взяти в полон російську штурмову групу, яка просочилася в місто.

