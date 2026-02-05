У Куп’янську тривають бої в центрі міста: окупанти зміщують сили за Оскіл

Куп’янськ

Ситуація у Куп’янську на Харківщині залишається напруженою. У центрі міста триває зачистка окремих ділянок, де, за наявною інформацією, перебувають оточені російські військові.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.

За його даними, на окремих напрямках українські сили мають успіхи. Водночас противник продовжує спроби штурмів у районах північніше Радківки та Голубівки, а також поблизу Куп’янська-Вузлового і Ківшарівки. Частину таких атак вдалося відбити.

Оглядач також зазначає, що російські війська зосереджують основні сили на лівому березі річки Оскіл, що може свідчити про зміну тактики на цьому напрямку.

Офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.

Що відомо про ситуацію навколо Куп’янська

Днями аналітики проєкту DeepState повідомили, що селище Куп’янськ-Вузловий повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Попри це російські війська намагаються проникати до населеного пункту малими групами. Водночас заяви російського командування про нібито захоплення міста аналітики називають неправдивими.

Крім того, за даними руху “Атеш”, під Куп’янськом у пастці опинилися підрозділи 122-го полку ЗС РФ. Зазначається, що їхнє командування передчасно відзвітувало про “взяття позицій” у місті. Через це російська артилерія не може підтримувати своїх штурмовиків, адже за документами вони вже перебувають у “тилу”.

Водночас на півночі Харківщини ситуація залишається напруженою. Військовий Станіслав Бунятов повідомив, що у Вовчанську очікуються важкі бої — російські війська підтягують резерви. Особливо складною залишається боротьба за прибережну зону Сіверського Дінця та логістичні маршрути в цьому районі.