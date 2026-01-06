У Купʼянську триває локальна зачистка: ініціатива на боці ЗСУ — військовий оглядач

Купʼянськ

Реклама

У Купʼянську триває локальна зачистка позицій ворога. Загалом більшість території міста вже перебуває під контролем Сил оборони України, а остаточне витіснення противника може зайняти ще кілька тижнів.

Про це повідомив Богдан Мирошников у дописі в соціальних мережах.

За його словами, наразі ініціатива перебуває на боці українського війська, яке також намагається просуватися вздовж річки в північному напрямку. Водночас експерт зазначає, що реалізація цих планів залежатиме від подальшого розвитку ситуації на фронті.

Реклама

Мирошников додав, що противник ускладнив українську логістику за допомогою ударних дронів та інших засобів ураження, однак Сили оборони мають певну перевагу в повітрі, що дозволяє стримувати та компенсувати ці дії.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.