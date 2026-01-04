У Куп’янську завершують зачищення: Трегубов сказав, скільки росіян залишається в оточенні

Куп'янськ

Реклама

У Куп’янську добігає кінця операція із зачищення міста від російських військових, яка розпочалася восени. За приблизними оцінками Сил оборони, у місті залишається менш як 100 окупантів. Вони перебувають у повному оточенні та мають серйозні проблеми з постачанням, зокрема й з повітря.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному Харків».

Що відбувається у Куп’янську

За його словами, ситуація в Куп’янську нині є позитивною для українських військових. За даними радіоперехоплень, у місті фіксують близько 30 позивних російських військових, однак однією рацією можуть користуватися дві-три людини, тож реальна чисельність противника є дещо більшою.

Реклама

«Там залишаються окремі вояки супротивника, але вони перебувають у повному оточенні. Вони вже мають великі проблеми навіть з отриманням постачання „повітряним мостом“, бо ми просто бачимо, куди воно все падає. Я б сказав, що це завершальна фаза зачищення міста», — зазначив Трегубов.

Він додав, що навіть окремі російські медіа змушені визнавати реальний стан справ у Куп’янську.

Російські військові, які ще залишаються в місті, здебільшого переховуються у підвалах у центральній та північно-західній частинах Куп’янська.

«Точно вже менше сотні. Сотня була нещодавно, але вони там по кілька на день „закінчуються“. Я гадаю, що вони, найімовірніше, в якийсь момент просто масово здадуться, бо для них уже абсолютно очевидно, що перспектив там немає і що їх звідти не витягнуть», — наголосив речник.

Реклама

Водночас, за словами Трегубова, російське вище командування поставило завдання захопити Куп’янськ до лютого 2026 року, попри реальну ситуацію на місці.

«Тобто взяти те саме місто, яке вони, начебто, вже взяли. Причому це завдання ставить та сама людина на прізвище Кузовлев, яка вже одного разу отримувала за це зірку Героя Росії. Певно, хоче ще одну — можливо, посмертно», — іронічно зауважив Трегубов.

Він зазначив, що російські війська підтягують сили на північ від Куп’янська, намагаючись повторно інфільтруватися в місто, однак ці спроби залишаються безуспішними.

«Якщо брати їхні спроби зайти або інфільтруватися в місто з півночі, то там абсолютно без успіху. Зараз намагаються, але не складається», — пояснив речник.

Реклама

Активніші бойові дії, за його словами, росіяни ведуть на лівому березі річки Оскіл, де намагаються зменшити або знищити український плацдарм.

«Там вони активно лізуть, намагаються знищити наш плацдарм, але теж поки що без успіху. Там їм дещо простіше докладати зусиль, ніж під Куп’янськом», — уточнив Трегубов.

Водночас в останні дні фіксується зменшення інтенсивності бойових зіткнень, що, за оцінкою речника, може бути пов’язано з перегрупуванням російських сил.

«Останні кілька днів у них більше йде перегрупування, ніж активні дії. Можливо, вплинули новорічні свята, але боєзіткнень стало менше, відповідно і втрати трохи нижчі. Водночас ми бачимо, що вони готуються і дуже скоро можуть знову активізуватися», — повідомив він.

Реклама

Окрім цього, останніми днями російська армія посилила удари по Куп’янську, переважно застосовуючи авіабомби ФАБ.

«Найкращий спосіб протидіяти ФАБам — знищити сам літак, бажано ще на аеродромі. Але зараз їх запускають здалеку, і наші літаки не можуть працювати безпосередньо над лінією зіткнення з очевидних причин», — пояснив Трегубов.

За його словами, попри велику потужність, ці боєприпаси не настільки ефективні, як на це розраховують російські військові.

«Вони досить косі, хоча й дуже потужні. Усі будівлі вони точно не зруйнують. Це не таке крихітне місто, щоб його можна було звести нанівець обстрілами за кілька днів чи навіть тижнів», — наголосив речник.

Реклама

Він нагадав, що навіть значно менший Вовчанськ російські війська руйнували майже два роки, тож масштаби Куп’янська не дозволяють знищити місто виключно авіаударами.

Раніше Трегубов повідомляв, що фіксується перекидання ворожих військ на Куп’янський напрямок. Це робиться як із менш активних напрямків, так і з території Росії.

«Уже очевидно, що у них є цілі на січень. Обійти той самий Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана і провести інфільтрацію до того самого Лимана», — зазначив речник Угруповання об’єднаних сил.