У Кураховому та громаді після атак росіян вирішили відновити роботу ринків

Від вівторка, 20 грудня, у Кураховому, а також у Гірнику та селищі Курахівка відновююь роботу ринки, торговельні точки та відділення "Нової пошти".

Про це повідомив керівник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

У розпорядженні МВА йдеься про відновлення роботи: КП "Міський ринковий комплекс "Споживач", ТОВ "Зоря-2", ТОВ "Класік-Трейд", підприємців, які проводять торговельну діяльність на території від пр.Запорізького, 1-Б до вул. Пушкіна та торговельні точки у селищі Гірник.

"У разі поновлення артилерійських обстрілів по Кураховому та роботи сигналу повітряної тривоги, вказаним суб’єктам господарювання вжити необхідних заходів безпеки та обмежити кількість відвідувачів", - наголошують у документі.

Також йдеться про зміну роботи графіку першого відділення "Нової пошти" у Гірнику. Воно буде працювати від понеділка до п'ятниці - від 09:00 до 18:00; у суботу - від 09:00 до 17:00, а у неділю - від 09:00 до 15:00.

До слова, у Курахівській громаді заборонили роботу ринків й усіх точок вуличної торгівлі через обстріли росіян.

Обстріли Курахового та громади

У середу 7 грудня армія агресорки РФ обстріляла Курахове зі ствольної артилерії. Окупанти вдарили по автостанції, заправці, житловим будинкам та ринку. Внаслідок удару по загинуло десять людей. Також багато поранених.

У неділю, 11 грудня, російські окупанти знову обстріляли Курахове з РСЗВ "Ураган".

Зранку 12 листопада російські загарбники вдарили з РСЗВ "Ураган" по по місту Гірник в районі продовольчого ринку. Восьмеро людей отримали поранення.

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