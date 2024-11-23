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У Кураховому ворог рухається двома основними шляхами - військовий оглядач

У Кураховому ворог рухається двома основними шляхами - військовий оглядач

З Дального ворог тримає курс також на північ, у бік Південного мікрорайону Курахового / Фото: із соцмереж

Хід боїв за місто може змінитися

У східній частині Курахового ворог рухається двома основними шляхами - залізницею та Запорізьким проспектом у бік балки Довгої.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

За його словами:

  • Поки саме по ній проходить актуальна ЛБЗ, вздовж вул. Франка.
  • Але з Дального ворог тримає курс також на північ, у бік Південного мікрорайону Курахового.
  • У разі успіху, це може суттєво змінити хід боїв за місто.
  • Наразі туди вже забігають ДРГ ворога.

"Також тримаємо в голові ще 2 фактори - потенційні відходи з району Старих Тернів та Костянтинопольського. Такій перебіг подій взагалі змусить відійти наших воїнів з міста" - заявив військовий оглядач. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Курахове оточене вже на 70%: військовий експерт відповів, що може змінити ситуацію

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?

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