У Кураховому ворог рухається двома основними шляхами - військовий оглядач

Хід боїв за місто може змінитися

У східній частині Курахового ворог рухається двома основними шляхами - залізницею та Запорізьким проспектом у бік балки Довгої.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами:

Поки саме по ній проходить актуальна ЛБЗ, вздовж вул. Франка.

Але з Дального ворог тримає курс також на північ, у бік Південного мікрорайону Курахового.

У разі успіху, це може суттєво змінити хід боїв за місто.

Наразі туди вже забігають ДРГ ворога.

"Також тримаємо в голові ще 2 фактори - потенційні відходи з району Старих Тернів та Костянтинопольського. Такій перебіг подій взагалі змусить відійти наших воїнів з міста" - заявив військовий оглядач.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Курахове оточене вже на 70%: військовий експерт відповів, що може змінити ситуацію.

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