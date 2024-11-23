У Кураховому ворог рухається двома основними шляхами - військовий оглядач

Хід боїв за місто може змінитися
У східній частині Курахового ворог рухається двома основними шляхами - залізницею та Запорізьким проспектом у бік балки Довгої.
Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
За його словами:
- Поки саме по ній проходить актуальна ЛБЗ, вздовж вул. Франка.
- Але з Дального ворог тримає курс також на північ, у бік Південного мікрорайону Курахового.
- У разі успіху, це може суттєво змінити хід боїв за місто.
- Наразі туди вже забігають ДРГ ворога.
"Також тримаємо в голові ще 2 фактори - потенційні відходи з району Старих Тернів та Костянтинопольського. Такій перебіг подій взагалі змусить відійти наших воїнів з міста" - заявив військовий оглядач.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Курахове оточене вже на 70%: військовий експерт відповів, що може змінити ситуацію.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГАРЯЧІШІ ТОЧКИ ВІЙНИ! Часів Яр і Курахове: що відбувається просто зараз?
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