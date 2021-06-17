У курортній Кирилівці сварка у кафе закінчилася для працівника закладу реанімацією

Відвідувач кілька разів вдарив ножем працівника кафе.

У Кирилівці Запорізької області працівник кафе отримав кілька ударів ножем. Його ушпиталили до реанімації Якимівської лікарні.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася 15 червня близько півночі у Кирилівці. До поліції надійшло повідомлення від медиків Якимівської лікарні, що до них доправлено чоловіка з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили, що 27-річний постраждалий, житель Дніпра - працівник одного з кафе селища. У нього з одним із клієнтів виникла раптова сварка, під час якої відвідувач завдав йому декілька колото-різаних ран в область спини та черевної порожнини. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці розшукали і затримали нападника. Ним виявився 32-річний мешканець міста Запоріжжя. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"З місця злочину вилучено речові докази. 16 червня слідчим відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Вирішується питання обрання для нього запобіжного заходу. Триває досудове розслідування", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що селі Городище Полтавської області сусіди виявили тіло чоловіка. Також було знайдено повішеним ще одного місцевого жителя.

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