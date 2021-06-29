У курортному Скадовську коня перефарбували в зебру заради заробітку (відео)

У курортному Скадовську коня перефарбували в зебру заради заробітку (відео)

Тварину вивели на пляж та змусили працювати у спеку.

У Скадовську (Херсонська область) підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.

Про це повідомляє Telegram-канал.

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Насильницьке "перетворення" тварини викликало в соцмережах обурення.

Користувачі Мережі запропонували власникам тварини катати відпочиваючих "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається жахом.

"Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", - прокоментував ситуацію Scarecrowragdoll.

Дехто засумнівався, що на фото несправжня зебра, але всі висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки та ситуація є неприпустимою.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області місцевого правоохоронця звинувачують у знущанні з тварин. У поліції заявили про проведення службової перевірки.

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