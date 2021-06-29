У курортному Скадовську коня перефарбували в зебру заради заробітку (відео)

Тварину вивели на пляж та змусили працювати у спеку.
У Скадовську (Херсонська область) підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.
Про це повідомляє Telegram-канал.
Насильницьке "перетворення" тварини викликало в соцмережах обурення.
Користувачі Мережі запропонували власникам тварини катати відпочиваючих "на своїх горбах" і назвали те, що відбувається жахом.
"Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", - прокоментував ситуацію Scarecrowragdoll.
Дехто засумнівався, що на фото несправжня зебра, але всі висловили єдину думку про те, що тварина відчуває муки та ситуація є неприпустимою.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області місцевого правоохоронця звинувачують у знущанні з тварин. У поліції заявили про проведення службової перевірки.