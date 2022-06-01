У "Кварталі 95" показали, як російські окупанти понівечили їхню гримерку

Майно української компанії "Студія Квартал 95" також постраждало від навали російських окупантів.
Як розповіла у себе в сторіс на сторінці в Instagram ексдружина актора "Кварталу 95" Олександра Пікалова, та виконавча продюсерка компанії Ірина Пікалова російські війська не пройшли осторонь гримерки "квартальців".
Після того, як окупанти обстріляли гримерку, у ній залишилися дірки у стінах, стелі, що обрушилися, потріскані вікна: "Гримерки бувають різні. Грьобані орки", - підписала ролик Пікалова.
Де саме окупанти дісталися гримерки "квартальців" виконавча продюсерка не вказала, цілком ймовірно, у цілях безпеки.
Зазначимо, що днями Наталія Мосейчук вперше розповіла, що війська РФ зробили з її будинком біля Бучі. За словами ведучої, повибивало всі вікна, пошкоджено дах, все стесано снарядами, побиті паркани.
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