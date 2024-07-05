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У квартирах українців проводитимуть газові перевірки: що потрібно знати

У квартирах українців проводитимуть газові перевірки: що потрібно знати

Газ / Фото: Associated Press

Порушення знаходять фактично в кожному будинку.

Від 2024 року у будинках українців проводитимуть технічний огляд газових мереж та обладнання. Для цього ввели додаткову платіжку, розмір якої залежить від кількості квартир, обладнання та віку будинку. Наразі спеціалісти перевірили 10 тисяч будинків – у 20 тисячах випадків зафіксовано витік газу. 

Майже усі порушують

Як зазначається, за статистикою в кожному перевіреному будинку виявляють порушення експлуатації газових мереж та обладнання. Здебільшого фіксують: перенесення газових мереж, прокладання електричних кабелів по газопроводу, замуровування у стіни газопроводів та заміну газового обладнання без участі фахівців та належних дозволів.

Останніми роками перевірки не проводилися. Відповідальність за газові комунікації всередині будинку несли власники житла, а в платіжках не була додана вартість технічного обслуговування. Будинки фактично залишалися без необхідного технічного обслуговування.

Українцям пропонують два варіанти:

  • укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію, та довірити їй ТО;
  • нічого не робити й автоматично стати клієнтом "Газмереж". 

"Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів, автоматично приєднались до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у випадку, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то Оператор ГРМ їх страхує", – пояснили в компанії.

Річ у тім, що в Борисполі в будинку є всього кілька квартир, тому вартість робіт ділиться лише на двох співвласників. Тоді як у Фастові на вул. Київська розташований будинок на 210 квартир. Вартість робіт також залежить від обладнання, віку будинку.

Кому відключать газ

Як відомо, порушенням вважається:

  • якщо у квартирі немає окремої спальні (йдеться про студію), у вітальні і ліжко, і газ.  порушення;
  • якщо витяжка виведена у вентиляційний канал (він має бути вільним);
  • газопроводи прокладено з порушенням проєктної та нормативної документації;
  • немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;
  • немає актів перевірок та прочищення димових і вентиляційних каналів;
  • у квартиру не впустили (в разі негерметичності системи).

Так, у випадку, коли ви самостійно перетворили свою квартиру на студію, можуть виникнути проблеми. За вимогами Державних будівельних норм В.2.5-20:2018 "Газопостачання", встановлення газових плит дозволяється в приміщеннях кухонь, які мають витяжний вентиляційний канал або віконний провітрювач. Тож технічно обов'язковим є визначення у квартирі-студії кухні.

"Якщо кухня не визначена за паспортом із відповідними даними щодо розміру приміщення, або проведено перепланування квартири, яке не узаконено відповідними органами архітектурно-будівельного контролю, в такому приміщені встановлення газових приладів не дозволяється, – пояснюють у "Газмережах".

У відомстві додають: якщо влаштування квартири-студії відбувається шляхом об’єднання приміщень кухні та кімнати, необхідно вирішити питання узаконення перепланування квартири. Демонтували стіну між єдиною кімнатою та кухнею? Вам доведеться обирати: або відновлювати стіну відповідно до технічного паспорта на квартиру, або відмовитись від користування газом.

Відключення газу також можливе у випадку:

  • наявності витоків газу;
  • несправної автоматики безпеки;
  • несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
  • відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
  • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
  • не забезпечення власником технічного обслуговування.

Важливо, що технічний огляд допомагає виявити порушення правил безпеки чи навіть витоки ще до аварії, і в цьому зацікавлені передусім мешканці багатоповерхівок. Слід визнати, що всі побутові вибухи газу стали наслідком порушення правил безпеки. Спеціалісти для будинків, яким менше ніж 25 років, раз на 5 років і для інших раз на 3 роки мають провести:

  • огляд трубопроводу в місцях загального користування;
  • огляд у квартирах: стояк, відгалуження до вимикаючого пристрою, газовий прилад;
  • перевірка на герметичність фланцевого з'єднання;
  • перевірка на герметичність муфтового з'єднання;
  • випробування газопроводів на щільність;
  • планове випробування під тиском;
  • обслуговування запірних пристроїв;
  • перевірка тяги в каналах;
  • перевірка тяги на кожен послідовний канал.

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