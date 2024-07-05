У квартирах українців проводитимуть газові перевірки: що потрібно знати

Порушення знаходять фактично в кожному будинку.
Від 2024 року у будинках українців проводитимуть технічний огляд газових мереж та обладнання. Для цього ввели додаткову платіжку, розмір якої залежить від кількості квартир, обладнання та віку будинку. Наразі спеціалісти перевірили 10 тисяч будинків – у 20 тисячах випадків зафіксовано витік газу.
Майже усі порушують
Як зазначається, за статистикою в кожному перевіреному будинку виявляють порушення експлуатації газових мереж та обладнання. Здебільшого фіксують: перенесення газових мереж, прокладання електричних кабелів по газопроводу, замуровування у стіни газопроводів та заміну газового обладнання без участі фахівців та належних дозволів.
Останніми роками перевірки не проводилися. Відповідальність за газові комунікації всередині будинку несли власники житла, а в платіжках не була додана вартість технічного обслуговування. Будинки фактично залишалися без необхідного технічного обслуговування.
Українцям пропонують два варіанти:
- укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію, та довірити їй ТО;
- нічого не робити й автоматично стати клієнтом "Газмереж".
"Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів, автоматично приєднались до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у випадку, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то Оператор ГРМ їх страхує", – пояснили в компанії.
Річ у тім, що в Борисполі в будинку є всього кілька квартир, тому вартість робіт ділиться лише на двох співвласників. Тоді як у Фастові на вул. Київська розташований будинок на 210 квартир. Вартість робіт також залежить від обладнання, віку будинку.
Кому відключать газ
Як відомо, порушенням вважається:
- якщо у квартирі немає окремої спальні (йдеться про студію), у вітальні і ліжко, і газ. порушення;
- якщо витяжка виведена у вентиляційний канал (він має бути вільним);
- газопроводи прокладено з порушенням проєктної та нормативної документації;
- немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;
- немає актів перевірок та прочищення димових і вентиляційних каналів;
- у квартиру не впустили (в разі негерметичності системи).
Так, у випадку, коли ви самостійно перетворили свою квартиру на студію, можуть виникнути проблеми. За вимогами Державних будівельних норм В.2.5-20:2018 "Газопостачання", встановлення газових плит дозволяється в приміщеннях кухонь, які мають витяжний вентиляційний канал або віконний провітрювач. Тож технічно обов'язковим є визначення у квартирі-студії кухні.
"Якщо кухня не визначена за паспортом із відповідними даними щодо розміру приміщення, або проведено перепланування квартири, яке не узаконено відповідними органами архітектурно-будівельного контролю, в такому приміщені встановлення газових приладів не дозволяється, – пояснюють у "Газмережах".
У відомстві додають: якщо влаштування квартири-студії відбувається шляхом об’єднання приміщень кухні та кімнати, необхідно вирішити питання узаконення перепланування квартири. Демонтували стіну між єдиною кімнатою та кухнею? Вам доведеться обирати: або відновлювати стіну відповідно до технічного паспорта на квартиру, або відмовитись від користування газом.
Відключення газу також можливе у випадку:
- наявності витоків газу;
- несправної автоматики безпеки;
- несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
- відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
- самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
- не забезпечення власником технічного обслуговування.
Важливо, що технічний огляд допомагає виявити порушення правил безпеки чи навіть витоки ще до аварії, і в цьому зацікавлені передусім мешканці багатоповерхівок. Слід визнати, що всі побутові вибухи газу стали наслідком порушення правил безпеки. Спеціалісти для будинків, яким менше ніж 25 років, раз на 5 років і для інших раз на 3 роки мають провести:
- огляд трубопроводу в місцях загального користування;
- огляд у квартирах: стояк, відгалуження до вимикаючого пристрою, газовий прилад;
- перевірка на герметичність фланцевого з'єднання;
- перевірка на герметичність муфтового з'єднання;
- випробування газопроводів на щільність;
- планове випробування під тиском;
- обслуговування запірних пристроїв;
- перевірка тяги в каналах;
- перевірка тяги на кожен послідовний канал.