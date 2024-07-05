У квартирах українців проводитимуть газові перевірки: що потрібно знати

Від 2024 року у будинках українців проводитимуть технічний огляд газових мереж та обладнання. Для цього ввели додаткову платіжку, розмір якої залежить від кількості квартир, обладнання та віку будинку. Наразі спеціалісти перевірили 10 тисяч будинків – у 20 тисячах випадків зафіксовано витік газу.

У матеріалі OBOZ.UA чітко пояснили, які правила потрібно знати усім та за що вам можуть припинити газопостачання.

Майже усі порушують

Як зазначається, за статистикою в кожному перевіреному будинку виявляють порушення експлуатації газових мереж та обладнання. Здебільшого фіксують: перенесення газових мереж, прокладання електричних кабелів по газопроводу, замуровування у стіни газопроводів та заміну газового обладнання без участі фахівців та належних дозволів.

Останніми роками перевірки не проводилися. Відповідальність за газові комунікації всередині будинку несли власники житла, а в платіжках не була додана вартість технічного обслуговування. Будинки фактично залишалися без необхідного технічного обслуговування.

Українцям пропонують два варіанти:

укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію, та довірити їй ТО;

нічого не робити й автоматично стати клієнтом "Газмереж".

"Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали чинних договорів, автоматично приєднались до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у випадку, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то Оператор ГРМ їх страхує", – пояснили в компанії.

У виданні пояснюють, що платити доведеться по-різному: від 50 до більш як 5000 грн за 2024-й. Наприклад, у Фастові середня платіжка для будинку на вул. Київська, 5 становить усього 73,42 грн із квартири за рік. А в Борисполі, на Байди-Вишневецького, 10 платіжка з квартири сягне 4,7 тис. грн за рік. Якщо вартість розділити на рік, побачимо, що щомісячний платіж становитиме від 6 до 391 грн.

Річ у тім, що в Борисполі в будинку є всього кілька квартир, тому вартість робіт ділиться лише на двох співвласників. Тоді як у Фастові на вул. Київська розташований будинок на 210 квартир. Вартість робіт також залежить від обладнання, віку будинку.

Кому відключать газ

Як відомо, порушенням вважається:

якщо у квартирі немає окремої спальні (йдеться про студію), у вітальні і ліжко, і газ. порушення;

якщо витяжка виведена у вентиляційний канал (він має бути вільним);

газопроводи прокладено з порушенням проєктної та нормативної документації;

немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;

немає актів перевірок та прочищення димових і вентиляційних каналів;

у квартиру не впустили (в разі негерметичності системи).

Так, у випадку, коли ви самостійно перетворили свою квартиру на студію, можуть виникнути проблеми. За вимогами Державних будівельних норм В.2.5-20:2018 "Газопостачання", встановлення газових плит дозволяється в приміщеннях кухонь, які мають витяжний вентиляційний канал або віконний провітрювач. Тож технічно обов'язковим є визначення у квартирі-студії кухні.

"Якщо кухня не визначена за паспортом із відповідними даними щодо розміру приміщення, або проведено перепланування квартири, яке не узаконено відповідними органами архітектурно-будівельного контролю, в такому приміщені встановлення газових приладів не дозволяється, – пояснюють у "Газмережах".

У відомстві додають: якщо влаштування квартири-студії відбувається шляхом об’єднання приміщень кухні та кімнати, необхідно вирішити питання узаконення перепланування квартири. Демонтували стіну між єдиною кімнатою та кухнею? Вам доведеться обирати: або відновлювати стіну відповідно до технічного паспорта на квартиру, або відмовитись від користування газом.

Відключення газу також можливе у випадку:

наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником технічного обслуговування.

Як відбуватимуться перевірки

Важливо, що технічний огляд допомагає виявити порушення правил безпеки чи навіть витоки ще до аварії, і в цьому зацікавлені передусім мешканці багатоповерхівок. Слід визнати, що всі побутові вибухи газу стали наслідком порушення правил безпеки. Спеціалісти для будинків, яким менше ніж 25 років, раз на 5 років і для інших раз на 3 роки мають провести: