У квартирі залишилися сліди крові: на Запоріжжі окупанти викрали вчительку української мови та її чоловіка

На тимчасово окупованій території Запорізької області в селі Велика Білозерка окупанти викрали сімейну пару.

Подружжя вивезли у невідомому напрямку.

Про це в соцмережах розповіла їхня донька Олеся.

"20 червня о 3:30 ночі в селі Велика Білозерка Запорізької області у моїх батьків вдома почали виламувати двері. Після того, невідомі били батька (про це свідчать великі залишки крові в квартирі, на підлозі, на стіні). Далі, вони почали викидувати всі речі з шаф. Потім вони вивели батьків на вулицю та примусили відчиняти гараж, там теж щось шукали. Далі їх посадили до авто та вивезли в невідомому нікому напрямку", - розповіла дівчина.

Мати дівчини — вчителька української мови Кобченко Ніна Анатоліївна, батько — Кобченко Олег Володимирович — підприємець.

За інформацією, яку мають родичі викрадених, родину Кобченків утримують в Енергодарі і рідних до них не пускають.

Нагадаємо, що мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про катастрофічні масштаби викрадення окупантами містян та працівників ЗАЕС. Окупанти не лише викрадають людей, а й катують їх струмом та знущаються як фізично, так і морально.

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