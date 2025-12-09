- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 1 хв
У квартирі у Рівному прогримів вибух: є постраждалі (фото)
На щастя, вибух минувся без пожежі. На місці події продовжують працювати слідчі та співробітники газової служби.
У Рівному 9 грудня прогримів вибух у квартирі через витік газу. По допомогу до медиків звернулося двоє людей.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
За попередніми даними, вибух у квартирі на вулиці Данила Галицького стався близько 11:00 унаслідок витоку газу. Минулося без пожежі.
Через інцидент до лікарні самостійно звернулися жителів рівного 1955-го та 1961 років народження. Вони проходять обстеження.
На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники газової служби.
Нагадаємо, 7 грудня у місті Кілія Одеської області у житловій багатоповерхівці стався вибух газового балона. Минулося без жертв, але є постраждалі, яких оперативно госпіталізували. Вибух стався в одній із квартир, пошкодження отримали також сусідні помешкання.