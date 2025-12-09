ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
348
1 хв

У квартирі у Рівному прогримів вибух: є постраждалі (фото)

На щастя, вибух минувся без пожежі. На місці події продовжують працювати слідчі та співробітники газової служби.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Квартира у Рівному, де стався вибух

У Рівному 9 грудня прогримів вибух у квартирі через витік газу. По допомогу до медиків звернулося двоє людей.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

За попередніми даними, вибух у квартирі на вулиці Данила Галицького стався близько 11:00 унаслідок витоку газу. Минулося без пожежі.

Через інцидент до лікарні самостійно звернулися жителів рівного 1955-го та 1961 років народження. Вони проходять обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники газової служби.

Нагадаємо, 7 грудня у місті Кілія Одеської області у житловій багатоповерхівці стався вибух газового балона. Минулося без жертв, але є постраждалі, яких оперативно госпіталізували. Вибух стався в одній із квартир, пошкодження отримали також сусідні помешкання.

