У квартирі у Рівному прогримів вибух: є постраждалі (фото)

Квартира у Рівному, де стався вибух

У Рівному 9 грудня прогримів вибух у квартирі через витік газу. По допомогу до медиків звернулося двоє людей.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

За попередніми даними, вибух у квартирі на вулиці Данила Галицького стався близько 11:00 унаслідок витоку газу. Минулося без пожежі.

Через інцидент до лікарні самостійно звернулися жителів рівного 1955-го та 1961 років народження. Вони проходять обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники газової служби.

Нагадаємо, 7 грудня у місті Кілія Одеської області у житловій багатоповерхівці стався вибух газового балона. Минулося без жертв, але є постраждалі, яких оперативно госпіталізували. Вибух стався в одній із квартир, пошкодження отримали також сусідні помешкання.