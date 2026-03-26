У квітні пенсіонери отримають 1500 гривень: як нараховуватиметься виплата

Уряд України визначив, що у квітні пенсіонери та одержувачі соціальних допомог отримають одноразову грошову доплату у розмірі 1500 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«Грошова доплата належить тим, хто станом на 1 квітня отримує пенсію чи соціальну допомогу та відповідає умовам, визначеним постановою», — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що для отримання грошової доплати звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно!

Грошова доплата буде автоматично виплачена окремою сумою на рахунок в банку або через відділення поштового зв’язку, тобто у спосіб, яким виплачується пенсія чи соціальна допомога.

Хто має право на отримання доплати

Кабінет міністрів України 18 березня ухвалив постанову № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення», якою передбачено надання у квітні 2026 року додаткової адресної підтримки громадянам у розмірі 1500 гривень.

Право на отримання доплати мають особи, яким / на яких станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

За умови, що розмір пенсій (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень) не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність), доплата буде надана, зокрема, одержувачам:

страхових пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

страхових пенсій за вислугу років, спеціальних пенсій (держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, військовослужбовцям), за умови, що такі пенсіонери мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі;

пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, призначених військовослужбовцям, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних пенсій.

Водночас особам, які брали безпосередню участь у захисті України та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС доплата надається незалежно від розміру пенсії.

Також доплата передбачена для одержувачів державних допомог, які отримують:

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

базову соціальну допомогу;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на догляд, у тому числі особам, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу;

тимчасову державну допомогу особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

допомогу на дітей:

– одиноким матерям;

– опікунам;

– сім’ям із тяжкохворими дітьми;

– багатодітним сім’ям;

– батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину;

– позбавлених батьківського піклування;

грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Виплата грошової доплати здійснюватиметься у квітні автоматично без необхідності додаткового звернення.

Важливо! Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової доплати за кількома підставами, виплата здійснюється за однією з підстав.

Нагадаємо, в Україні від 1 березня розпочалася пенсійна індексація. Для більшості пенсіонерів виплати зростуть на 12,1%.

Раніше ми писали про те, що в Україні завершився масштабний перерахунок пенсій. Згідно з актуальними даними Пенсійного фонду, 2026 року мінімальні та середні виплати для цивільних осіб з інвалідністю суттєво зросли.