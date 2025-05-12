У Китаї повідомили, чи підтримують 30-денне перемир'я між Україною та Росією

Прапор Китаю

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Україна, ЄС та Штати запропонували 30-денне припинення вогню. Китай підтримує ініціативу

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише «Укрінформ».

«За „українською кризою“ позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру», — сказав Лінь.

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За словами Цзяня, у Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог і переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і врешті-решт досягнуть політичного врегулювання конфлікту.

«Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із „кризи“ діалог та переговори», — наголосив спікер зовнішньополітичного відомства.

Він також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про необхідність активнішої участі великих держав, зокрема Туреччини та КНР, для припинення російсько-української війни.

«Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою і продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні „кризи“ та досягненні довгострокового світу», — заявив дипломат.

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Якою є позиція Китаю щодо війни Росії проти України.

На думку експерта з безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Діна Каралекаса, Китаю не піде на користь ні перемога, ні поразка Росії у війні проти України. Найкращий сценарій для Пекіна — холодна війна з «гібридним світом». У такому разі зберігається постійна можливість, що вона переросте у повномасштабну кінетичну дію у будь-який час.

Він пояснює: якщо Росія здобуде очевидну перемогу, це не піде на користь Китаю. Така перемога може підштовхнути Путіна до ширшої європейської війни або навіть кроків проти Китаю на Далекому Сході.

При цьому китайське керівництво не хоче, щоб Путін програв, бо це призведе до політичного хаосу в самій Росії, а також загрожуватиме інтересам Китаю в Центральній Азії.

«Наприклад, Сі не був у захваті від імпорту Росією гарматного м’яса із Північної Кореї. Це пов’язало те, що досі було регіональним конфліктом далеко від берегів Китаю до ситуації з Азіатсько-Тихоокеанським компонентом, ризикуючи привернути увагу НАТО до регіону», — зазначив Каралекас.

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Експерт переконаний, що Китай не повинен відігравати жодної ролі у поточному мирному процесі в Україні, бо він навіть близько не є чесним посередником.

Раніше інші експерти, російський опозиціонер Ілля Пономарьов і політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик також висловлювалися про те, що Китай зацікавлений у війні Росії проти України, тому не втручатиметься в поточну тупикову ситуацію. Пекіну потрібно, щоб Росія, Європа та США витрачали менше часу на протидію йому на інших континентах.