- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 458
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києв та низці областей вдруге за вечір повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві 12 серпня вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога», — повідомили Повітряні сили.
За інформацією моніторингових чатів, росіяни атакують балістикою Кременчук на Полтавщині. У місцевих пабліках пишуть, що у місті лунають вибухи.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.