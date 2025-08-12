У Києв та низці областей вдруге за вечір повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 12 серпня

У Києві 12 серпня вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога», — повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 23:36

За інформацією моніторингових чатів, росіяни атакують балістикою Кременчук на Полтавщині. У місцевих пабліках пишуть, що у місті лунають вибухи.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.