У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою. Крім того, подекуди ще летять «Шахеди».
У Києві ввечері, 13 серпня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях де оголошено тривогу», — повідомили Повітряні сили.
Також у Повітряних силах повідомили, що швидкісна ціль на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.
Також на території України зафіксовані дві групи «Шахедів» — одна на Київщині, інша на Донеччині у напрямку Добропілля.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.