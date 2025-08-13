У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 13 серпня / © ТСН.ua

У Києві ввечері, 13 серпня серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях де оголошено тривогу», — повідомили Повітряні сили.

Також у Повітряних силах повідомили, що швидкісна ціль на Сумщині рухається курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.

Повітряна тривога станом на 22:24

Також на території України зафіксовані дві групи «Шахедів» — одна на Київщині, інша на Донеччині у напрямку Добропілля.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.