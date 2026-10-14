У Києві 18-річний юнак допомагав росіянам налагодити Starlink: як його покарають

У Києві судитимуть хлопця за допомогу росіянам

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Київські правоохоронці викрили місцевого жителя, який пішов на співпрацю з ворогом і за гроші сприяв роботі супутникового зв’язку Starlink для російських підрозділів. 18-річному киянину вже повідомили про підозру у державній зраді, наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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У Києві затримали 18-річного хлопця, який допомагав окупантам верифікувати Starlink

За даними слідства, юнак вийшов на зв’язок із представником РФ через месенджер Telegram. Росіяни пропонували йому заробіток за специфічну послугу: проходити процедуру підтвердження особи для терміналів Starlink, використання яких блокувалося на тимчасово окупованих українських територіях.

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Підозрюваний пристав на цю пропозицію.Схема діяла впродовж літа: у липні та серпні 2026 року молодик двічі відвідував одне з поштових відділень столиці. Там він успішно верифікував загалом 15 терміналів Starlink, оформивши їх на анкетні дані сторонніх людей.

За кожен активований пристрій російські куратори перераховували на його криптовалютний гаманець приблизно 160 доларів США.

Отримане обладнання росіяни відразу переправляли на передову — до тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Запорізької областей. Там супутниковий зв’язок допомагав підрозділам армії РФ координувати сили, управляти військами та підтримувати комунікацію, що завдало прямої шкоди державній безпеці та обороноздатності України.

Тепер за скоєне хлопцю загрожує суворе покарання — від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з обов’язковою конфіскацією майна.

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© Київська міська прокуратура

© Київська міська прокуратура

14-річна дівчина за завданням ФСБ вбила військового

Нагадаємо, на Рівненщині завербована російською ФСБ через Telegram 14-річна школярка заманила до квартири військового інструктора ЗСУ, отруїла його метадоном у напої та задушила пакетом і шнуром, коли той знепритомнів. Затримали підозрювану наступного дня після вбивства, а під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з ворожими спецслужбами.

Розслідування проводила військова контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією. Досудове розслідування завершено, а матеріали провадження щодо державної зради та перешкоджання діяльності ЗСУ передано до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, що передбачає направлення дівчини до спеціальної навчально-виховної установи. Факт умисного вбивства розслідують в окремому кримінальному провадженні.

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