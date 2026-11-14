У Києві будують нові переправи через Дніпро: скільки смуг руху буде та коли їх відкриють

Міст у Києві / © ТСН

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В Україні планують побудувати 21 резервну мостову переправу. Вісім із них передбачені для Києва. У столиці вже розгорнули будівельні майданчики, а два переходи планують завершити до кінця лютого 2027 року.

Про це розповів кореспонденту ТСН.ua Дмитру Фурдаку міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Скільки переправ збудують і яку пропускну спроможність вони матимуть

За словами міністра, будівництво передбачене рішенням Ставки. Кожна нова переправа зможе забезпечити 30–40% від нинішньої пропускної спроможності мостів.

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«Загалом по Україні планують побудувати 21 переправу. У Києві — вісім. Кожна переправа забезпечить 30–40% від нинішньої пропускної спроможності мостів», — повідомив Калашник.

Два переходи, які зараз будують у столиці, матимуть по одній смузі руху в кожному напрямку. Їх планують реалізувати до кінця лютого 2027 року.

Як будують мости та хто допомагає Україні

Йдеться про повноцінні швидкоспоруджувані мостові переходи. Їх збирають із готових секцій: спочатку облаштовують опори, а потім монтують проїжджу частину.

За словами Калашника, у Києві вже розгорнуті будівельні майданчики, тривають підготовчі роботи, а на окремих ділянках почали облаштовувати насипи.

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Частину конструкцій Україна отримала від США, ще частину надала Японія через агентство міжнародного співробітництва JICA. Також є перспектива отримати додаткову допомогу від Франції.

«Частину секцій надали американці, частину — японці через агентство розвитку JICA. Зараз маємо перспективу отримати ще близько 400 метрів від французів на суму 6,8 млн. Це донорська допомога», — зазначив міністр.

Мости та резервні маршрути — останні новини

Потреба в альтернативних переправах стала особливо помітною після чергових обмежень руху через Дніпро. 14 листопада в Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС в обох напрямках. Водіям рекомендували користуватися Арковим, Вантовим мостами та мостом Преображенського.

Ще напередодні в Запоріжжі попередили про можливе тимчасове припинення руху мостами та греблею під час повітряних тривог через загрозу російських атак. Такі обмеження на мостових переходах можуть ускладнювати сполучення між берегами навіть без фізичного пошкодження споруд.

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Водночас ідея тимчасових переправ у Києві викликає дискусії щодо безпеки цивільного руху. Військовий експерт Іван Ступак застерігає, що такі конструкції можуть стати мішенню для російських дронів, а вузький проїзд і затори у разі атаки створюватимуть додаткову небезпеку. Ці ризики використання понтонних мостів експерти обговорюють на тлі планів уряду створити резервні маршрути через Дніпро.

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